https://news.day.az/azerinews/1873174.html Qızıl və gümüş bahalaşdı Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 55,1 dollar artaraq 4 130 dollar təşkil edib. Day.Az xəbər verir ki, gümüş isə 1,18 dollar artaraq 53,12 dollara bərabər olub.
Qızıl və gümüş bahalaşdı
Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 55,1 dollar artaraq 4 130 dollar təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, gümüş isə 1,18 dollar artaraq 53,12 dollara bərabər olub.
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