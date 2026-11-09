https://news.day.az/azerinews/1873177.html "Brent" bahalaşdı Dünya birjalarında neft bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, Londonun ICE ("InterContinental Exchange Futures") birjasında "Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti 0,05 dollar artaraq 98,37 dollar olub.
"Brent" bahalaşdı
Dünya birjalarında neft bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, Londonun ICE ("InterContinental Exchange Futures") birjasında "Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti 0,05 dollar artaraq 98,37 dollar olub.
Nyu-Yorkun NYMEX ("New York Mercantile Exchange") birjasında "Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 0,52 dollar artaraq 91,35 dollar təşkil edib.
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