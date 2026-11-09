https://news.day.az/azerinews/1873188.html Ağcabədidə avtomobil piyadanı vurub Ağcabədi rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində piyada ağır xəsarət alıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində qeydə alınıb.
Ağcabədidə avtomobil piyadanı vurub
Ağcabədi rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində piyada ağır xəsarət alıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, Ağdam rayon sakini Şirinov Elxan Ələkbər oğlu idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə Hindarx qəsəbə sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Elmin Rüstəmovu vurub.
Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada əvvəlcə Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra o, Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına köçürülüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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