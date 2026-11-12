https://news.day.az/azerinews/1873676.html Noyabrın ən şanslı 4 bürcü açıqlanıb 2026-cı ilin noyabr ayında Şir, Tərəzi, Oxatan və Qoç bürclərini əlverişli fürsətlər gözləyir. Day.Az xəbər verir ki, astroloqların fikrincə, bu bürclər üçün karyera inkişafı, yeni tanışlıqlar, münasibətlərin yaxşılaşması və maliyyə imkanları baxımından uğurlu dövr ola bilər.

Noyabrın ən şanslı 4 bürcü açıqlanıb

Azərbaycanca, 12 ноября 2026 01:39 (UTC +04:00) 200
Noyabrın ən şanslı 4 bürcü açıqlanıb

2026-cı ilin noyabr ayında Şir, Tərəzi, Oxatan və Qoç bürclərini əlverişli fürsətlər gözləyir.

Day.Az xəbər verir ki, astroloqların fikrincə, bu bürclər üçün karyera inkişafı, yeni tanışlıqlar, münasibətlərin yaxşılaşması və maliyyə imkanları baxımından uğurlu dövr ola bilər.

Şir və Tərəzi bürcləri ay ərzində iş və şəxsi münasibətlərdə müsbət dəyişikliklərlə qarşılaşa bilərlər. Şirlər üçün təşəbbüskarlıq və liderlik ön plana çıxacaq, Tərəzilərə isə maliyyə məsələlərini qaydaya salmaq və münasibətlərdə aydınlıq yaratmaq tövsiyə olunur.

Oxatan və Qoç bürclərini isə yeni hədəflər, təhsil, səyahət və karyera imkanları gözləyə bilər. Astroloqlar bu bürclərə tələsmədən, planlı və ardıcıl hərəkət etməyi məsləhət görürlər. Qeyd edək ki, astroloji proqnozlar əyləncə xarakteri daşıyır və gələcək hadisələrə zəmanət vermir.

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