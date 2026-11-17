40 yaşdan sonra dişlər niyə əyilir? – Həkim səbəbləri açıqladı
Həkim Raul Mora bildirib ki, dişlərin mövqeyi yaş artdıqca dəyişə bilər. 40 yaşdan sonra qonşu dişlərin təmas səthləri aşınır və dişlər tədricən bir-birinə doğru hərəkət edir. Bu dəyişiklik xüsusilə alt çənənin ön dişlərində daha çox müşahidə olunur.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssisin sözlərinə görə, dişlərin sürətlə əyilməsi, aralarında boşluqların yaranması və laxlaması yalnız yaşla əlaqəli olmaya bilər. Bunun əsas səbəblərindən biri parodontitdir. Bu xəstəlik dişləri dəstəkləyən toxumaları və sümük quruluşunu zədələyərək dişlərin mövqeyinin dəyişməsinə səbəb olur.
Həkim qeyd edib ki, diş itkisi də bu prosesə təsir göstərir. Çeynəmə dişlərindən biri itirildikdə qonşu dişlər boşluğa doğru əyilə, qarşı çənədəki diş isə həmin istiqamətdə uzana bilər. Buna görə də dişlərdə qısa müddətdə nəzərəçarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunarsa, stomatoloqa müraciət etmək vacibdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре