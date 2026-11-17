Hamilə qadınlara qılınc balığı yemək tövsiyə edilmir – SƏBƏB
Həkimlər hamilə və süd verən qadınlara qılınc balığından uzaq durmağı tövsiyə edirlər. Buna səbəb balığın tərkibində yüksək miqdarda metilcivənin toplanmasıdır. Bu zəhərli maddə insanın sinir sisteminə mənfi təsir göstərə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, qılınc balığı iri və uzunömürlü dəniz yırtıcısı olduğundan illər ərzində orqanizmində civə toplanır. Bu proses biomagnifikasiya adlanır və qida zəncirinin yuxarı pillələrində zəhərli maddələrin konsentrasiyasının artmasına səbəb olur. Metilcivə xüsusilə dölün və azyaşlı uşaqların inkişaf edən sinir sistemi üçün təhlükəlidir.
Mütəxəssislər balıq istehlakında qızılbalıq, sardina, siyənək və treska kimi növlərə üstünlük verməyi məsləhət görürlər. Bu balıqlar zülal, omeqa-3 yağ turşuları və digər faydalı qida maddələri ilə zəngindir.
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