https://news.day.az/azerinews/1874805.html Gəncədə 42 yaşlı kişi dördüncü mərtəbədən yıxılıb Gəncədə 42 yaşlı kişi 4-cü mərtəbədən yıxılıb. APA-nın xəbərinə görə, hadisə şəhərin İsaq Cəfərov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 1984-cü il təvəllüdlü A. Baxışəliyev beşmərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsindən yıxılıb. 42 yaşlı kişi dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib, onun vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir. A.
Gəncədə 42 yaşlı kişi dördüncü mərtəbədən yıxılıb
Gəncədə 42 yaşlı kişi 4-cü mərtəbədən yıxılıb.
APA-nın xəbərinə görə, hadisə şəhərin İsaq Cəfərov küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, şəhər sakini 1984-cü il təvəllüdlü A. Baxışəliyev beşmərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsindən yıxılıb.
42 yaşlı kişi dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib, onun vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.
A. Baxışəliyevin hansı şəraitdə yıxılması məlum deyil. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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