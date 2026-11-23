https://news.day.az/azerinews/1876479.html İcarəyə götürdüyü “Toyota”nı söküb hissələrini satdı - SAXLANILDI İcarəyə götürdüyü maşını sökərək ehtiyat hissələrini satan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Day.Az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Abşeron rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.
İcarəyə götürdüyü “Toyota”nı söküb hissələrini satdı - SAXLANILDI
İcarəyə götürdüyü maşını sökərək ehtiyat hissələrini satan şəxs saxlanılıb.
Bu barədə Day.Az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Abşeron rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Zərərçəkən "Toyota" markalı avtomobilini icarəyə verdiyini, daha sonra təhvil aldıqda 2000 manat dəyərində ehtiyat hissələrinin sökülərək oğurlandığını bildirib.
Polis tərəfindən keçirilən tədbirlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən E.Əhmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Onun taladığı ehtiyat hissələrini satdığı məlum olub.
Araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре