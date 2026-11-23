https://news.day.az/azerinews/1876537.html Keçmiş Qarabağ separatçılarından daha biri öldü Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində vaxtilə mövcud olmuş separatçı rejimin strukturlarında fəaliyyət göstərən Qriqori Qabrielyants ölüb. Aysor.am xəbər verir ki, o, noyabrın 22-də Moskva şəhərində, 93-cü yaşında dünyasını dəyişib.
Keçmiş Qarabağ separatçılarından daha biri öldü
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində vaxtilə mövcud olmuş separatçı rejimin strukturlarında fəaliyyət göstərən Qriqori Qabrielyants ölüb.
Aysor.am xəbər verir ki, o, noyabrın 22-də Moskva şəhərində, 93-cü yaşında dünyasını dəyişib.
Xatırladaq ki, Qriqroi Qabrielyants 1934-cü ildə Bakıda anadan olub və 1989-1991-ci illərdə SSRİ-nin gelogiya naziri kimi çalışıb.
O 2011-ci ildən Qarabağdakı keçmiş qondarma rejimdə "prezidentin müşaviri" və s. vəzifələrdə çalışıb. 2020-ci ildə Azərbaycanın 44 günlük Zəfər Müharibəsindən sonra o, Azərbaycan ərazisini tərk edərək Rusiyaya qayıtmışdı.
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