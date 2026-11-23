Censen Huang yenidən "Nvidia"ya rəhbərlik edəcək
"Nvidia" şirkəti Censen Huangın baş direktor vəzifəsinə qaytarıldığını açıqlayıb.
Məlumata görə, şirkətin Direktorlar Şurası ABŞ hökumətinin yüksəkvəzifəli rəsmiləri ilə məsləhətləşmələrdən sonra Huangın vəzifəyə qayıtmasının milli təhlükəsizlik riski yaratmadığı qənaətinə gəlib.
Şirkətin Direktorlar Şurası Huangın səmimiyyətindən və rəhbərlik qabiliyyətindən razı qaldığını, ABŞ hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmilərinin mövqeyini də nəzərə alaraq onun vəzifəyə qayıtmasının milli təhlükəsizlik baxımından risk yaratmadığını bildirib.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp da Huangın vəzifəyə qaytarılmasını dəstəkləyib. O, "Truth Social" platformasındakı paylaşımında bunun həm şirkət, həm də ABŞ üçün ən yaxşı qərar olacağını bildirib.
Xəbərin yayılmasından sonra "Nvidia" səhmləri bazaröncəsi ticarətdə 25 faizdən çox bahalaşıb.
Xatırladaq ki, Huang Çinin casusu olmaqda şübhəli bilinən iş qadını ilə nikahdankənar münasibətləri barədə məlumatların yayılmasından sonra istefa vermişdi.
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