https://news.day.az/azerinews/1877001.html Azərbaycan hazırda güclü, özünü təmin edən ölkədir - Kestutis Budris Azərbaycan hazırda güclü, özünü təmin edən ölkədir. Avropa və digərləri ilə yaxşı tərəfdaşlığa, aydın strateji baxışa və zəngin təcrübəyə sahibdir.
Azərbaycan hazırda güclü, özünü təmin edən ölkədir - Kestutis Budris
Azərbaycan hazırda güclü, özünü təmin edən ölkədir. Avropa və digərləri ilə yaxşı tərəfdaşlığa, aydın strateji baxışa və zəngin təcrübəyə sahibdir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budris Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə birgə mətbuat konfrasında çıxışı zamanı deyib.
Litvalı nazir bildirib ki, Azərbaycan Avropa ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşdır.
"Biz həqiqətən də sıx münasibətlər və əlaqələr dövründəyik. Biz xalqlararası təmaslar üzərində işləyirik. Azərbaycandan gələn tələbələrin təhsil almağa gəlməsi ilə fəxr edirik."
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