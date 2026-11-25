https://news.day.az/azerinews/1877002.html Litva və Azərbaycan arasında 7 sənəd üzərində isə işlər davam edir - Ceyhun Bayramov Litva və Azərbaycan arasında hazırda 45 sənəd mövcuddur. 7 sənəd üzərində isə işlər davam edir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi ilə birgə mətbuat konfrasında çıxışı zamanı deyib.
Litva və Azərbaycan arasında 7 sənəd üzərində isə işlər davam edir - Ceyhun Bayramov
Litva və Azərbaycan arasında hazırda 45 sənəd mövcuddur. 7 sənəd üzərində isə işlər davam edir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi ilə birgə mətbuat konfrasında çıxışı zamanı deyib.
Nazir bildirib ki, Litva və Azərbaycan arasında siyasi dialoq hər zaman yüksək səviyyədə olub.
"Hazırkı ticarət dövriyyəsi qənaetbəxş sayılmaz. Hər iki ölkənin potensialı daha çoxdur. Litva naziri sabah biznes forumda iştirak edəcək. İki ölkənin iş adamlarının bir araya gəlməsi investisiyalar baxımından önəmlidir"
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