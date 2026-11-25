https://news.day.az/azerinews/1877113.html Noyabr ayı üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşıb Azərbaycanda noyabr ayı üzrə müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb. Beləliklə, noyabr ayı üzrə bütün sosial ödənişlərin verilməsi başa çatdırılıb.
Noyabr ayı üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşıb
Azərbaycanda noyabr ayı üzrə müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib.
Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.
Beləliklə, noyabr ayı üzrə bütün sosial ödənişlərin verilməsi başa çatdırılıb.
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