Амина Меликова: Сейчас как никогда важно соблюдать карантинный режим и обезопасить себя и своих близких

Day.Az представляет интервью с директором Музейного центра "Ичеришехер" Аминой Меликовой.

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы нашей жизнедеятельности. К счастью, наше государство очень оперативно приняло превентивные меры и нам удалось избежать большого количества зараженных этим вирусом. В этой ситуации очень важно соблюдать карантинный режим и обезопасить себя и своих близких от инфицирования. Нельзя игнорировать серьезность ситуации. У нас созданы все условия для того, чтобы оставаться в своих домах. Даже наши музеи работают онлайн, что опять же не позволяет нашим гражданам чувствовать себя "оторванными" от обычной жизни.

Появившийся в декабре 2019 года Covid-19 довольно быстро распространился по миру и коснулся практически всех стран и регионов, в том числе и Азербайджана. С начала марта 2020 года все музеи страны, в том числе и Музейный центр "Ичеришехер", закрылись для посещения и, таким образом, Музейный центр "Ичеришехер" перенес свою работу в виртуальное пространство. Мы присоединились к международной кампании под хэштэгом #MuseumFromHome, которая приобрела большую популярность в мире среди любителей культуры и искусства, собрав более полумиллиона подписчиков, и таким образом, около двух месяцев мы каждый день проводим онлайн-мероприятия на страницах музея в социальных сетях Facebook, Instagram и на YouTube-канале.

Мы впервые организовали для наших посетителей в онлайн-режиме Виртуальный тур 360° по посещению Бекской мечети, построенной в конце ХIХ-начале ХХ вв., которая ныне является пространством для экспонирования коллекции рукописных экземпляров священного Корана "Müqəddəs əmanətlər". Выставка была перенесена в веб-пространство, и сегодня ваши читатели также могут ознакомиться с ней, пройдя по этой ссылке.

Особенность данного виртуального тура в том, что помимо рассмотрения помещения и экспонатов выставки, можно изучить строение мечети, углубившись в особенности архитектуры, и даже видеть размеры каждой конструкции, потому что это не просто музейное пространство - "Bəylər Məscidi" или Бекская мечеть является последней построенной мечетью в Старом городе, отреставрированной в 2016 году и будучи экспозицией Музейного центра, мечеть и сегодня является местом посещения религиозных жителей и гостей столицы, где они могут совершать намаз, молиться и читать коран.

Впервые наши подписчики смогли виртуально посетить и выставку "Наследие Ширваншахов в Музеях мира", которая была организована в 2018 году в рамках международной научной конференции "Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов".

На выставке, с которой можно познакомиться, пройдя по этой ссылке, наряду с уникальными экспонатами из Военного музея Турции впервые были также представлены экспонаты из Национального музея Грузии, Национального музея истории Азербайджана, Национального музея искусств, Музея военной истории, Краеведческого музея Шамахы и др.

Мы также выложили в сеть книжное издание выставки "Наследие Ширваншахов в музеях мира".

Другой технологически "продвинутый" музейный продукт, представленный виртуально, - 3D-анимация реального исторического события - первого морского боя на Каспии во времена могущественного Ширваншаха Ахситана I.

Детям и молодежи легче и интереснее изучать историю посредством фильмов, спектаклей, анимации и т.д., именно этой идее служит постановка краткой театральной пьесы "Ширваншах Халилуллах I" на территории Комплекса дворца Ширваншахов, которая планировалась на конец марта этого года, но из-за карантина нам пришлось отменить мероприятие, однако впервые в музейной практике страны нам удалось организовать онлайн-премьеру данного спектакля. Главные роли были исполнены студентами Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Главным героем постановки является Халилуллах I, который вошел в историю как миролюбивый правитель, оставивший после себя большое наследие в науке, культуре и искусстве. При Халилуллахе I была возведена основная часть Дворца Ширваншахов в Баку, построены мечети в Ичеришехере, хамамы, овданы, караван-сараи. Несколько караван-сараев было построено в 15 веке в Старом городе а также за его пределами. Об одном из них мы рассказали на страницах в соцсетях и даже продемонстрировали анимацию, подготовленную молодыми архитекторами, выпускниками группы "Sabah" Гюнай Мамедовой и Рагимой Рустамли.

За два месяца была представлена целая серия тематических лекций и презентаций в области истории, культуры и искусства, архитектуры. В наших онлайн-рубриках участвуют не только сотрудники нашего музея, но также приглашенные эксперты и специалисты. Особой популярностью пользуются, конечно же, "прямые эфиры", которые мы решили продолжать и после окончания карантинного режима. Основываясь на широком подходе к роли и функции музея в обществе, мы не ограничиваемся в общении со зрителем представлением информации о памятниках и экспонатах, а подключаем общение с живым собеседником. Гостями нашей рубрики "Online ünsiyyət" стали художник-график Ариф Гусейнов, психолог Тамара Шихалиева, известная поэтесса Нигяр Гасанзаде.

Важной, на мой взгляд, и инновационной инициативой Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" стал запуск благотворительного аукциона для поддержки деятелей искусства и борьбы с коронавирусом. На аукционе выставлены произведения искусства азербайджанских художников: Бахруза Кенгерли, Саялы Мамедовой, Орхана Гараева, Имрана Мехтиева и Вусали Агаразиевой, отражающих сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в мире. Вырученные средства будут направлены в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Я считаю, что карантинные дни - это время для размышлений, оценок и новых действий. Мы, как музей, перешли на совершенно новый уровень общения со своим посетителем. Конечно же, все эти формы дистанционного и виртуального музея изобретены не сейчас, мы и прежде практиковали 3D-презентации, онлайн-лекции, видеоэкскурсии и т.д. Но в условиях карантинного режима мы оказались перед неким вызовом - не только заинтересовать посетителя музея содержательным контентом и расширить границы его познаний, но и поддержать людей, моральное состояние в эти непростые дни, подарить им позитивные эмоции.

Показательна в этом смысле наша интерактивная акция - фотоконкурс "Valideynlərini qoru" (Береги родителей), для участия в котором надо выставить фото родителей и рассказать о них под хештегом #ValideynleriQoru, чтобы поддержать теплом наше старшее поколение, которое вынуждено оставаться дома.

Расскажу трогательный пример создания позитивного настроя - в небольшом зоопарке в нашем музее-заповеднике Гала, в котором содержатся верблюды, козы, овцы для поддержания реальной этно-атмосферы сельского быта, в дни карантина на свет появился верблюжонок необычного светло-серого окраса. Мы назвали его Юни, от слова "юн" ("шерсть" на азербайджанском), ведь именно из верблюжьей шерсти ткутся красивые галинские ковры. Мы стали регулярно выставлять в сеть его фотографии и видео, рассказывать о том, как он растет, как играет с другим молодняком зоопарка, и результат просто невероятный - у малыша Юни #YuniCamel на расстоянии появилось огромное множество друзей, которые теперь с нетерпением ждут встречи с ним после того, как отменится режим карантина.

Нас, конечно же, заботит вопрос, как мы будем жить после карантина, что нас ждет в ближайшее время. Ичеришехер - это "город в городе", "музей под открытым небом" и его особая таинственная притягательность для туристов со всего мира заключается в плотной концентрации памятников старины, в причудливых изгибах самой средневековой городской застройки. К сожалению, в предстоящие месяцы мы вряд ли сможем увидеть стайки зарубежных экскурсантов и любознательных любителей старины, бродящих по улочкам Старого города, поэтому мы планируем на ближайшую перспективу развивать образовательные программы для школьников и студентов, туры с новой тематикой, способные привлечь посетителей, и продолжим свою научно-исследовательскую деятельность. Будем делать акцент также на локальном туризме.

Все работники заповедника, конечно же, с нетерпением ждут открытия для посещения публики уникального археологического объекта - подземной бани ХVII века, реставрация которой велась известной австрийской компанией Atelier Erich Pummer. Вместе с баней, для посетителей также откроется и возможность посетить новый парк при Комплексе Дворца бакинских ханов.

Подытожив результаты деятельности нашего музейного центра "Ичеришехер" во время карантинного режима, хочу отметить, что это действительно уникальное время для нас всех стать исследователем в той или иной области, время изучения новых знаний и открытий. Сегодня ведущие музеи мира впервые выложили в Интернет свои коллекции, раскрыли перед нами фонды, тем самым положив начало новой эре коммуникации. Музеи Азербайджана всегда были инновативны, имея богатейшее культурное наследие, которое мы сегодня представляем миру в новом формате!

Н. Гасымова