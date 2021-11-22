В Баку прошел вечер, приуроченный к 75-летию Алиаббаса Гадирова

В Доме культуры имени Али Амирова прошел вечер, приуроченный к 75-летию со дня рождения видного актера театра и кино, лауреата Госпремии, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Алиаббаса Гадирова, который был организован Главным управлением культуры города Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие известные актеры, режиссеры, представители культуры, родные и близкие Алиаббаса Гадирова.

На открытии вечера доцент Государственного университета культуры и искусств, заслуженный артист Азад Шукюров рассказал о жизни и творчестве актера, создавшего разнообразные и интересные образы, снискавшего большую зрительскую любовь. Созданные им более 40 образов в театре и работы в 65 фильмах своим прекрасным исполнительским мастерством, высокой сценической культурой нашли путь к сердцам любителей искусства. Театральные роли в произведениях азербайджанских и мировых классиков, современных авторов отличались своей естественностью и убедительностью, свидетельствовали о глубоком владении актером тонкостями искусства. Галерея образов, мастерски созданных на экране с использованием возможностей киноискусства, относится к славным страницам национального кино. За роль Назима в фильме Эльдара Гулиева "Бухта радости" актер был удостоен Государственной премии Азербайджана. Много ролей он сыграл также в телеспектаклях, долгие годы был ведущим молодежной передачи "Факел" и любимой всеми передачи "Путешествие в мир комедий". К сожалению, он ушел из жизни в 60 лет от онкологического заболевания...

Своими воспоминаниями поделились народный артист, режиссер Огтай Миргасымов, президент Ассоциации "Симург", профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Фуад Мамедов, заслуженный артист, актер и режиссер Эльхан Гасымов, заслуженный журналист, доктор философии по педагогике Гафар Аскерзаде.

Гостям была представлена концертная программа с участием народного артиста Заура Рзаева, заслуженных артистов Эльзы Сеидджахан и Рашада Ильясова, исполнителя Назима Аскерова и гази Карабахской войны Мабуда Ахмедова, а также видеоматериал сцен со спектакля "Меценат" с участием Алиаббаса Гадирова.

Сын актера Ильхам Гадиров от имени семьи выразил признательность организаторам вечера и гостям за добрую память об отце.

Алиаббас Гулу оглу Гадиров родился 15 февраля 1946 года в Баку. Был вторым ребенком в семье, где кроме него было еще 8 детей. Детство его пришлось на голодные послевоенные годы, поэтому он всегда знал цену хлеба. В школе, в которой был открыт детский драмкружок, проявлял интерес к гуманитарным дисциплинам и полюбил искусство. В 14 лет записался в драмкружок под руководством известного актера Агададаша Гурбанова. А по окончании школы поступил на факультет актеров драмы и кино в Азербайджанский государственный институт искусств имени Мирзаги Алиева. Его наставником в сценическом искусстве стал народный артист, профессор Мехти Мамедов, а по сценической речи - заслуженный артист Мюхлис Джанизаде. Начав свою сценическую деятельность в учебном театре института, Алиаббас Гадиров был принят в актерскую труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и до конца жизни связал свою судьбу с этим храмом искусства. Созданные им на этой сцене различные образы навсегда вошли в историю нашего театрального искусства.

Алиаббас Гадиров был не только искусным мастером, но и отличался своими организаторскими способностями. Успешно работая директором и художественным руководителем Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, он делал все возможное для достойного продолжения и развития ярких театральных традиций Азербайджана. Благодаря его плодотворной педагогической деятельности многие талантливые молодые люди, постигнув секреты актерства, получили признание в мире искусства. Скончался 8 марта 2006 года.