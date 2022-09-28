В Париже прошел концерт азербайджанской музыки

В самом популярном парижском джаз-клубе Baiser Salé с большим успехом прошел концерт восточно-электронной музыки с участием азербайджанских музыкантов - пианиста Этибара Асадали (Франция) и исполнителя на духовых инструментах Алафсара Рагимова (Турция), сообщили Day.Az в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Азербайджанские музыканты выступили в коллективе, созданным перкуссионистом Франсуа Константином, в который также вошли гитарист Ранто Аниаво Ракотомалала и барабанщик Тило Бертоло. Одной из главных целей Франсуа Константина было представление французской публике музыкальных возможностей азербайджанской зурны, балабана и тютека.

Прозвучали различные импровизации. Особенно яркими овациями были встречены азербайджанские мотивы на композиции "Qara qaşın vəsməsi", "Sarı Gəlin", "Arşın mal alan" и т.д. Французы были буквально приятно шокированы разнообразием представленных мотивов под инструментальные, ударные и духовые инструменты.