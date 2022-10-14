В Астрахани состоялся вечер памяти Муслима Магомаева

Накануне в актовом зале Каспийского института морского и речного транспорта прошел творческий вечер, посвященный юбилею Муслима Магомаева, передает Day.Az со ссылкой на​ Астраханские новости. В этом году народному артисту СССР исполнилось бы 80 лет.

Организаторами мероприятия выступили Астраханская региональная общественная организация национальной культуры "Азербайджан" при поддержке региональных и городских властей. С приветственной речью и словами благодарности всем участникам вечера обратился глава Астрахани Олег Полумордвинов.

"Муслим Магомаев был очень любим народом. Он был цельной личностью. Замечательно, что сейчас вечера памяти Магомаева собирают большие залы. У нас есть прекрасная возможность послушать его песни - те, которые он сам написал или исполнил, оперные и эстрадные. Рад, что такая огромная аудитория сегодня пришла почтить память великого артиста", - отметил Олег Полумордвинов.

Творческий вечер собрал преданных слушателей и почитателей таланта Магомаева разных поколений. Гостям рассказали о его творчестве и многих интересных фактах из жизни. С самыми известными песнями выступили местные исполнители, победители и лауреаты различных конкурсов и фестивалей, а творческие коллективы исполнили национальные танцы.