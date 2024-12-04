https://news.day.az/world/1712773.html В Иране разбился учебно-тренировочный самолет, есть погибшие Учебно-тренировочный самолет потерпел крушение в горной местности в районе Фирузабад провинции Фарс на юге Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ. По имеющейся информации, в результате крушения погибли два пилота учебно-тренировочного самолета. Крушение произошло в результате столкновения с горой.
В Иране разбился учебно-тренировочный самолет, есть погибшие
Учебно-тренировочный самолет потерпел крушение в горной местности в районе Фирузабад провинции Фарс на юге Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.
По имеющейся информации, в результате крушения погибли два пилота учебно-тренировочного самолета.
Крушение произошло в результате столкновения с горой.
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