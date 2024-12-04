В Иране разбился учебно-тренировочный самолет,

Учебно-тренировочный самолет потерпел крушение в горной местности в районе Фирузабад провинции Фарс на юге Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

По имеющейся информации, в результате крушения погибли два пилота учебно-тренировочного самолета.

 

Крушение произошло в результате столкновения с горой.