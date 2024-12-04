https://news.day.az/world/1712773.html

В Иране разбился учебно-тренировочный самолет, есть погибшие

Учебно-тренировочный самолет потерпел крушение в горной местности в районе Фирузабад провинции Фарс на юге Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ. По имеющейся информации, в результате крушения погибли два пилота учебно-тренировочного самолета. Крушение произошло в результате столкновения с горой.