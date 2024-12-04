В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне потеряли надежду на Макрона и взялись за бывших.

Day.Az представляет публикацию:

Дашнаки - первые, видимо, из армян поняли, что все заявления и обещания Макрона не стоят ровным счетом ничего. И чтобы хоть как-то оправдать свое жалкое существование, представитель Верховного органа "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян встретился во Франции с бывшим французским президентом Франсуа Олландом. Поплакался Сагателян Олланду о судьбе бывших главарей сепаратистов, находящихся в бакинском СИЗО. Экс-президент Франции послушал, покачал головой, скорее всего, даже не поняв, о ком идет речь.

С таким же успехом армяне могут собраться, пойти на могилу Шарля де Голля и уже там рассказать о "тяжелой" судьбе Рубика, Араика и других - в ответ будет такая же тишина.