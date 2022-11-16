На открытии Baku Jazz Festival выступили обладатель Grammy Грегори Марет и бразильская дива Элоиза Лоуренсо

В Университете ADA cостоялось торжественное открытие XVII Бакинского международного джаз-фестиваля (Baku Jazz Festival), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии выступили ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев, министр культуры Азербайджана Анар Керимов, посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Круз, художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист, саксофонист Раин Султанов. Была отмечена большая роль джаза в музыкальной культуре Азербайджана, значение обмена джазовыми традициями с мировыми исполнителями и значение джаза как инструмента мультикультурализма.

Праздник джаза в Баку открылся концертом мировой звезды, обладателя премии Grammy, швейцарского исполнителя Грегори Марета. Он один из редких музыкантов в джазовом мире, который использует губную гармонику. В последние годы Грегори Марет стал уникальным и неотразимым голосом в широком спектре современного джазового мира. Список музыкантов, с которыми он сотрудничал в своих проектах, говорит за себя: Херби Хэнкок, Пэт Метени, Кассандра Уилсон, Маркус Миллер. В концерте принял участие талантливый молодой пианист Эльбей Мамедзаде.

Открытие фестиваля завершилось зажигательной программой бразильской дивы Элоизы Лоуренсо. Яркое, зажигающее исполнение не оставило равнодушным никого из гостей фестиваля. Вечер завершился на мажорной ноте и дал старт джазовой каденции бакинской осени.

Baku Jazz Festival пройдет с 15 по 22 ноября с участием звезд мирового джаза и отечественных исполнителей, лауреатов международных конкурсов.

Бразильская дива Элоиза Лоуренсо выступит с зажигательной программой 16 ноября, а далее фестивальные дни продолжатся концертами виртуозного голландского пианиста Майка Дель Ферро, израильского коллектива Йогефа Шетрита, группы немецкого вокального исполнителя экспериментального джаза Майкла Шифеля. Программу фестиваля закроет итальянский дуэт гитариста Федерико Касагранде и трубача Фулвио Сигурта, который был выбран в качестве солиста нового спектакля Sweet Time Suite легендарного Кенни Уиллера. Второй тур традиционного конкурса молодых исполнителей джаза "I am Jazzman" пройдет 17 ноября, а награждение победителей и финальный концерт Ekalogic состоится 19 ноября в Международном центре мугама. В этом году количество конкурсантов составило 63 человека, что стало рекордным со дня основания данного конкурса.

В рамках Baku Jazz Festival 17 ноября будет также представлена экспозиция Dancing Jazz современной художницы Рамины Саадатхан. Состоится презентация фильма о легенде джаза Майлзе Дэвисе в Пространстве современного искусства YARAT, которую проведет кинокритик Ульви Мехти.

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