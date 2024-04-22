В Шеки, Билясуваре и Товузе представлены программы, посвященные 100-летию Сулеймана Алескерова

В рамках проекта "Xalqın mədəni sərvəti" (Культурное достояние народа), посвященного 100-летию видного азербайджанского композитора, народного артиста Сулеймана Алескерова, и организованного Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, проведены музыкальные вечера в Шеки, Билясуваре и Товузе, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Программы были представлены при поддержке Ширван-Сальянского, Шеки-Загатальского, Газах-Товузского региональных управлений культуры в Центре Гейдара Алиева в Билясуваре, Центре Гейдара Алиева в Шеки и Доме культуры имени Низами в Товузе.

В вечерах приняли участие коллективы Сальянской, Билясуварской и Нефтчалинской школ искусств, Гаджигабульской, Ширванской, Сальянской, Шекинской, Агстафинской, Товузской и Газахской музыкальных школ. Концертные программы, состоящие из произведений композитора, были встречены с большим воодушевлением.

Отметим, что в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоится торжественное закрытие проекта, посвященного 100-летию Сулеймана Алескерова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!