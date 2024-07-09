Армяне присвоили еще одну азербайджанскую песню

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана начало расследование по факту присвоения армянским исполнителем Гором Епремяном знаменитой азербайджанской песни "Карабах" композитора Бахрама Насибова. Песня была опубликована на YouTube под названием "Сирун джан".

Как передает Day.Az, эксперты агентства, народные артисты Азербайджана, композиторы Фаиг Суджаддинов и Эльдар Мансуров незамедлительно отреагировали на очередной случай армянского плагиата. Их анализ показал, что "Сирун джан" полностью совпадает с произведением Насибова "Карабах", написанным в ладе "чахаргях".

История песни "Карабах" уходит корнями в 1972 год, когда она была впервые исполнена Арифом Бабаевым. Музыка и слова принадлежат Бахраму Насибову, и песня была официально зарегистрирована 2 июня 1972 года в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.

В 2009 году песня "Карабах" была включена в альбом "Следы войн в музыке тюркского мира", инициированный турецким телеканалом TRT. В этом альбоме песню исполнил Али Хайдар Гюль.

Многие известные азербайджанские исполнители, такие как Айгюн Бейляр, Айгюн Кязымова, Кёнюль Хасыева, Бриллиант Дадашова и Мансум Ибрагимов, неоднократно исполняли эту песню на телевидении, радио и во время зарубежных гастролей.

Действия армянского исполнителя Гора Епремяна, присвоившего песню "Карабах" и изменившего её название на "Сирун джан", нарушают не только личные права Бахрама Насибова, но и его имущественные права, учитывая коммерческое размещение песни на YouTube.

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана подчеркивает, что этот случай является очередным примером многолетнего армянского литературного и музыкального воровства. Агентство продолжает бороться с подобными случаями присвоения азербайджанского культурного наследия, проводя тщательные расследования и предоставляя неопровержимые доказательства принадлежности этих произведений азербайджанскому народу.

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