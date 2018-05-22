Азербайджан пересмотрит цену на нефть в госбюджете

Цена на нефть, заложенная в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год, может быть повышена до 55 долларов. Об этом сказал Trend во вторник член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли, передает Day.Az.

Депутат отметил, что фактическая цена на нефть сегодня намного превышает 45 долларов за баррель, заложенных в госбюджет.

"Государственный бюджет может быть вынесен на обсуждение в середине года. Если нам поступит такое предложение от правительства, то полагаю, что оптимальной ценой будут 55 долларов за баррель", - сказал Масимли.

Он также отметил, что на повестке дня находится вопрос финансирования повышения зарплат в стране.

"Повышение зарплат началось с марта, в некоторых организациях - с мая. По первоначальным оценкам, на это понадобятся 600 миллионов манатов дополнительных средств. Вопрос может быть решен путем структурных изменений, привлечения дополнительных средств или за счет положительной разницы в результате роста цен на нефть", - сказал Масимли.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены на уровне 20,127 миллиарда манатов, расходы - 21,047 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - свыше 19,473 миллиарда манатов и местные доходы - 653,350 миллиона манатов, централизованные расходы - свыше 20,323 миллиарда манатов и местные расходы - 723,925 миллиона манатов).

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