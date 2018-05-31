Азербайджан пригласил китайские компании работать в СЭЗ Алят

Китайские компании могут начать работать в свободной экономической зоне (СЭЗ) в Аляте, сказал в интервью изданию Global Times торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По его словам, СЭЗ, имеющая одни из самых либеральных и благоприятных для бизнеса законов, будет служить важным узлом в Центральной Евразии.

Надироглу отметил, что правительство Азербайджана предлагает много привлекательных льгот для иностранных инвесторов. В частности, в Азербайджане действует несколько крупных индустриальных парков, резиденты которых в течение семи лет не платят налог на недвижимость, земельный налог, налог на прибыль и НДС на ввозимое оборудование.

Также, добавил торговый представитель, инвесторы могут получить документ поощрения инвестиций, который предоставляет налоговые льготы.

В целом Надироглу подчеркнул, что Азербайджан хочет быть не только транзитным, но и логистическим, производственным и торговым центром для китайских компаний.

"Азербайджан благодаря своему географическому расположению играет важную роль в соединении Востока и Запада. Президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание постоянному совершенствованию логистической инфраструктуры страны. Мы основали новый порт на Каспийском море и построили железную дорогу, соединяющую Баку с Тбилиси и далее с Турцией, что позволяет создать транскаспийский торговый и транзитный коридор между Востоком и Западом", - сказал торгпред.