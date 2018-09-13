Турция и Азербайджан ведут переговоры о переходе на нацвалюту во взаимной торговле

Ведутся переговоры о переходе на национальную валюту в торговле между Турцией и Азербайджаном.

Об этом в четверг сказал Trend посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az.

По его словам, переговоры о переходе на нацвалюту начались некоторое время назад и в настоящее время продолжаются.

"В данный момент идут обсуждения. Пока еще конкретно неизвестно, когда будет использоваться национальная валюта во взаимной торговле", - сказал Озорал.

Дипломат добавил, что после согласования всех вопросов расчет в торговле будет вестись в турецкой лире и азербайджанском манате.

Отметим, что Турция, Россия, Беларусь и Китай намерены перейти на расчеты в национальных валютах.

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