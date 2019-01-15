Азербайджан укрепил экономическую и политическую стабильность в 2018 году

В результате успешных реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане укрепилась экономическая и политическая стабильность, продолжается экономическое развитие.

Об этом, как передает Day.Az, во вторник сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, комментируя выступления, прозвучавшие на заседании Кабинета министров, посвященного итоги социально-экономического развития Азербайджан в 2018 году и предстоящим задачам.

Депутат отметил, что в результате целенаправленной и всесторонней политики в 2018 году было обеспечено социально-экономическое развитие Азербайджана.

"Достигнуты укрепление макроэкономической стабильности, рост ненефтяного производства и объема экспорта, сбалансированное развитие регионов, формирование благоприятной деловой и инвестиционной среды, а также значительный прогресс в других сферах, обеспечено еще большее увеличение благосостояния населения", - сказал Гусейнов.

Депутат также сказал, что в прошлом году ВВП вырос на 1,4 процента, ненефтяной сектор на 1,8 процента, промышленное производство в ненефтяном секторе - на 9,1 процента, сельское хозяйство - на 4,6 процента.

"Безусловно, это может считаться хорошим показателем в период, когда глобальный кризис все еще продолжается", - сказал Гусейнов.

Депутат добавил, что политика, проводимая в связи с социально-экономическим развитием регионов Азербайджана, создала условия для диверсификации экономики страны, развития ненефтяного сектора.

"В течение года было создано 118 тысяч постоянных рабочих мест. В целом, с момента начала стратегии развития регионов до сих пор было создано более 1,3 миллиона рабочих мест, примерно 1 миллион из них - постоянные рабочие места", - сказал Гусейнов.

Депутат также добавил, что проводимые в Азербайджане реформы по развитию ненефтяного сектора, модернизация экономики, улучшение бизнес среды, благоприятная среда для предпринимателей в стране также высоко оценивается международными организациями.

"В отчете "Doing Business" Всемирного банка в течение года Азербайджан поднялся на 32 строчки и сегодня занимает 25 место. Конечно, это очень хороший показатель. Это дает основание говорить о том, что осуществляемая в Азербайджане стратегия в области экономики является правильной", - добавил Гусейнов.

Депутат отметил, что столь высокая оценка от авторитетных международных организаций также создает условия для привлечения новых инвестиций в Азербайджан.

"Естественно, что благодаря высокой оценке, созданной в стране благоприятной деловой среды, со стороны таких международных авторитетных организаций, как Всемирный экономический форум, возрастет интерес зарубежных инвесторов к Азербайджану. Это, в свою очередь, означает привлечение новых инвестиций", - сказал Гусейнов.

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