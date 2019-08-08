https://news.day.az/economy/1145662.html В Баку пройдет IV Международный банковский форум
В Баку пройдет IV Международный банковский форум
В Баку шестого и седьмого ноября пройдет IV Международный банковский форум. Об этом сообщили Trend в Ассоциации банков Азербайджана (АБА), передает Day.Az.
По словам представителя АБА, мероприятие состоится в Boulevard Hotel Baku.
"На форуме будут обсуждаться темы, касающиеся устойчивости банковской системы", - сказали в организации.
Отметим, что АБА была основана в 1990 году коммерческими банками Азербайджана.
В настоящее время членами АБА являются 29 банков и 4 небанковские организации.
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