В Баку шестого и седьмого ноября пройдет IV Международный банковский форум. Об этом сообщили Trend в Ассоциации банков Азербайджана (АБА), передает Day.Az.

По словам представителя АБА, мероприятие состоится в Boulevard Hotel Baku.

"На форуме будут обсуждаться темы, касающиеся устойчивости банковской системы", - сказали в организации.

Отметим, что АБА была основана в 1990 году коммерческими банками Азербайджана.

В настоящее время членами АБА являются 29 банков и 4 небанковские организации.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!