Правительство Азербайджана временно освобождает импорт бензина с октановым числом 92 (АИ-92) или выше, в том числе АИ-95, от таможенных пошлин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана.

Ранее ставка таможенной пошлины для этого вида бензина составляла 15 процентов.

Другим решением Кабинета министров ставка акцизного налога при импорте бензина АИ-92 снижена с 200 манатов за одну тонну до одного маната. Оба решения Кабмина не будут распространяться на авиационный бензин.

Решения вступят в силу с первого сентября 2019 года и будут действительны в течение 90 дней.

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