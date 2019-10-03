Недавно в Баку открылся магазин с оригинальным названием Chemodanaz. Это специализированный магазин, где можно купить вместительные, легкие и стильные чемоданы. Здесь вам предложат также дорожные сумки на колесах, повседневные сумки, портфели, саквояжи, кошельки, портмоне, дорожные аксессуары и многое другое. Журналист Day.Az побывал в новом магазине и пообщался с Русланом Гасанзаде, хозяином Chemodanaz, который рассказал об истории возникновения этого интересного магазина. - Как вы пришли к идее открыть такой магазин и начать этот бизнес?

- Все началось в 2014 году. Я как-то позвонил своему другу Руфату Асадуллаеву, который живёт в Санкт-Петербурге, и сказал, что хотел бы открыть там своё дело. Руфат предложил приехать в Санкт-Петербург и рассмотреть на месте несколько предложений, что я и сделал. Однако, Руфат, в первую очередь, предложил стать бизнес-партнером его брата, который в то время занимался онлайн-продажей чемоданов.

Поначалу я собирался принять это предложение, но когда узнал, что нужно ездить за товаром из Санкт-Петербурга в Москву, то решил начать этот бизнес в самой столице России.

Какое-то время мне пришлось пожить в Москве, чтобы разобраться во всех нюансах этого дела. Я очень скучал по Баку и поэтому вернулся на какое-то время в Азербайджан. Вернувшись в родной город, я принял решение открыть этот бизнес здесь и никуда не уезжать. Таким образом, первоначально я основал интернет-магазин по продаже чемоданов. А спустя год открыл свой первый специализированный магазин по продаже чемоданов в Баку.

- Насколько мне известно, Chemodanaz - это уже ваша собственная продукция?

- Да, все началось с интернет-магазина, а завершилось созданием бренда. Chemodanaz - это новый азербайджанский бренд, марка чемоданов, которые мы производим сами на нашем предприятии в Китае. Хоть этот бренд запатентован на Мальте и официально является европейским брендом, как азербайджанец я счастлив, что смог добиться высокого качества предлагаемой Chemodanaz продукции. Кстати, несмотря на то, что бренд новый, мы уже продаем франшизу бренда.

- Что именно предлагает Сhemodanaz любителям путешествий и отдыха за пределами страны?

- Сhemodanaz предлагает любителям путешествий чемоданы на любой вкус. У нас огромный выбор чемоданов всех объемов и размеров, требуемых для полета с разными авиакомпаниями мира. Я всех приглашаю посетить наш магазин в Баку и убедиться в этом. Он находится по адресу: улица Куткашенлы ,50. Кстати, в данный момент мы продаем наши чемоданы с пятилетней гарантией. Со следующего, 2020 года, будем продавать чемоданы уже с гарантией на 7 и даже 10 лет.

- Срок гарантии ваших чемоданов, признаться, впечатляет...

- Я часто бываю в деловых поездках. В путешествии я использую чемоданы марки Chemodanaz не только потому, что это наша собственная продукция, но и потому, что я уверен в качестве нашей продукции. Так что я сам лично неоднократно испытывал наши чемоданы в деле и скажу вам, что можно спокойно брать в путь чемоданы марки Chemodanaz.

- Наверняка, у вас немло планов. Каковы планы на будущее?

- Вы правы. На будущий год мы планируем открытие новых маганизов Chemodanaz в Москве, Киеве и на Мальте. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы пригласить деловых людей к сотрудничеству. Мы всегда открыты к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Наша страница в Инстаграм https://www.instagram.com/chemodan.az/.



Нихад Ахвердиев

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