Calzedonia Group - это модная розничная компания, специализирующаяся на рынке нижнего белья, пляжной одежды и чулочно-носочных изделий, основанная в Италии в 1986 году.

В Азербайджане мы работаем с двумя брендами: Calzedonia, Intimissimi. У нас маленькие дружные команды с позитивной и живой атмосферой. Все наши сотрудники способствуют нашей сильной корпоративной культуре и международному росту.

Мы можем предложить отличные возможности в будущем всем трудолюбивым и решительным сотрудникам, которые хотят строить своё будущее вместе с нами.

Будучи членом нашей команды, вы пройдёте углублённое обучение работе с продуктом и сможете улучшить свои навыки общения и обслуживания клиентов.

Сейчас мы ищем восторженных помощников по продажам со страстью к моде и обслуживанию клиентов.

Если вы заинтересованы в работе в Calzedonia Group, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее.

Как мы работаем вместе

Наши люди - залог нашего успеха, и мы стремимся быть хорошим работодателем. Создавая интересное, креативное и динамичное место работы, мы растём все вместе.

Наш подход основан на чувстве глубокого уважения к каждому человеку. Это касается всех аспектов, начиная с достойной зарплаты, разумного графика работы и заканчивая возможностью профессионального роста и карьерного продвижения в рамках компании. Наша цель быть хорошим работодателем!

В Calzedonia Group применяется принцип "открытых дверей", заключающийся в том, что всем сотрудникам предоставляется право и возможность обсуждать напрямую с руководством любые вопросы, связанные с работой. Мы стремимся поддерживать хорошие взаимоотношения с сотрудниками!

Описание вакансии:

• Встреча и приветствие всех клиентов в дружеской обстановке.

• Предоставление положительного, дружеского опыта клиентам через беседу и советы.

• Помощь нашим клиентам и поддержание высокого уровня обслуживания клиентов.

• Предоставление отличных знаний о продуктах нашим клиентам и создание мгновенного взаимопонимания.

• Предоставление личного опыта покупок всем покупателям, измерение, моделирование и предложение дополнительных подходящих продуктов.

• Предоставление исключительного сервиса в пунктах обслуживания.

• Тесное сотрудничество с командой и проявление инициативы для достижения целей магазина.

• Поддержание визуальных стандартов, потребностей в пополнении торгового зала

Требования к кандидату:

• Девушки. Возраст: 20-35 лет.

• Знания азербайджанского, русского и английского языков приветствуются.

• Опыт работы в сфере продаж и обслуживания клиентов.

• Умение быть доступным и комфортно разговаривать с широким кругом клиентов.

• Уверенный продавец, готовый адаптироваться и принять новые вызовы.

• Страсть к моде!

Что мы предлагаем:

• Высокую заработную плату

• 30% скидку персоналу на все бренды: Intimissimi, Calzedonia

• 21 день оплачиваемого отпуска, увеличиваемого по мере внутреннего роста.

• Обширный тренинг по знанию продукта и обслуживанию клиентов.

• Карьерный рост и личностное развитие.

Если вы ищете молодую и развивающуюся компанию, стремитесь к успеху и хотели бы сделать карьеру в розничной торговле, тогда мы будем рады видеть Вас в CALZEDONIA GROUP!

Email: laprimaofficial@gmail.com

Телефон для контактов: +994515540714