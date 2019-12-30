Почему именно Calzedonia Group? - ФОТО (R)
Calzedonia Group - это модная розничная компания, специализирующаяся на рынке нижнего белья, пляжной одежды и чулочно-носочных изделий, основанная в Италии в 1986 году.
В Азербайджане мы работаем с двумя брендами: Calzedonia, Intimissimi. У нас маленькие дружные команды с позитивной и живой атмосферой. Все наши сотрудники способствуют нашей сильной корпоративной культуре и международному росту.
Мы можем предложить отличные возможности в будущем всем трудолюбивым и решительным сотрудникам, которые хотят строить своё будущее вместе с нами.
Будучи членом нашей команды, вы пройдёте углублённое обучение работе с продуктом и сможете улучшить свои навыки общения и обслуживания клиентов.
Сейчас мы ищем восторженных помощников по продажам со страстью к моде и обслуживанию клиентов.
Если вы заинтересованы в работе в Calzedonia Group, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее.
Как мы работаем вместе
Наши люди - залог нашего успеха, и мы стремимся быть хорошим работодателем. Создавая интересное, креативное и динамичное место работы, мы растём все вместе.
Наш подход основан на чувстве глубокого уважения к каждому человеку. Это касается всех аспектов, начиная с достойной зарплаты, разумного графика работы и заканчивая возможностью профессионального роста и карьерного продвижения в рамках компании. Наша цель быть хорошим работодателем!
В Calzedonia Group применяется принцип "открытых дверей", заключающийся в том, что всем сотрудникам предоставляется право и возможность обсуждать напрямую с руководством любые вопросы, связанные с работой. Мы стремимся поддерживать хорошие взаимоотношения с сотрудниками!
Описание вакансии:
• Встреча и приветствие всех клиентов в дружеской обстановке.
• Предоставление положительного, дружеского опыта клиентам через беседу и советы.
• Помощь нашим клиентам и поддержание высокого уровня обслуживания клиентов.
• Предоставление отличных знаний о продуктах нашим клиентам и создание мгновенного взаимопонимания.
• Предоставление личного опыта покупок всем покупателям, измерение, моделирование и предложение дополнительных подходящих продуктов.
• Предоставление исключительного сервиса в пунктах обслуживания.
• Тесное сотрудничество с командой и проявление инициативы для достижения целей магазина.
• Поддержание визуальных стандартов, потребностей в пополнении торгового зала
Требования к кандидату:
• Девушки. Возраст: 20-35 лет.
• Знания азербайджанского, русского и английского языков приветствуются.
• Опыт работы в сфере продаж и обслуживания клиентов.
• Умение быть доступным и комфортно разговаривать с широким кругом клиентов.
• Уверенный продавец, готовый адаптироваться и принять новые вызовы.
• Страсть к моде!
Что мы предлагаем:
• Высокую заработную плату
• 30% скидку персоналу на все бренды: Intimissimi, Calzedonia
• 21 день оплачиваемого отпуска, увеличиваемого по мере внутреннего роста.
• Обширный тренинг по знанию продукта и обслуживанию клиентов.
• Карьерный рост и личностное развитие.
Если вы ищете молодую и развивающуюся компанию, стремитесь к успеху и хотели бы сделать карьеру в розничной торговле, тогда мы будем рады видеть Вас в CALZEDONIA GROUP!
Email: laprimaofficial@gmail.com
Телефон для контактов: +994515540714
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