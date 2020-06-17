Азербайджан экспортировал более 17 тысяч тонн алюминия

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал 17 128,35 тонн алюминия и алюминиевых изделий на сумму 31 544,37 тыс. долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость экспортированных Азербайджаном за первые пять месяцев 2020 года алюминия и алюминиевых изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 14,6%, а объем на 5,7%.

Напомним, в прошлом году Азербайджан экспортировал 64 674,21 тонны (рост 30,8%) алюминия и алюминиевых изделий на сумму 128 049,07 тыс. долларов США (рост 14,1%).