Новая жизнь EXPO: как территория выставки стала деловым центром

Несколько лет назад в Казахстане прошла Международная специализированная выставка "EXPO-2017 Astana", объекты которой впоследствии превратились в часть Делового центра столицы - Нур-Султана, привлекающего бизнес со всех уголков мира. Мы решили изучить, что из себя представляет крупнейший в регионе бизнес-хаб и какие лучшие практики позволили достичь таких результатов за столь короткий срок.

По инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева впервые на территории стран СНГ была проведена Международная специализированная выставка "EXPO-2017 Astana" на тему "Энергия будущего", которая в итоге была признана Международным Бюро Выставок самой успешной специализированной выставкой в истории EXPO! На 25 гектарах вырос выставочный комплекс с футуристическим обликом, в центре которого расположилась Сфера NUR ALEM, сразу же снискавшая популярность среди гостей. Участие в выставке приняли 115 стран и 22 международные организации. А посетили её 4 миллиона человек, в том числе 650 тысяч зарубежных туристов.

Скептики предрекали, что после окончания глобального мероприятия эту огромную территорию ждёт запустение. По всей вероятности, их смутили примеры некоторых стран-организаторов выставок EXPO не сумевших найти дальнейшее применение этим уникальным объектам.

В Казахстане, в свою очередь была разработана и одобрена Нурсултаном Назарбаевым концепция поствыставочного использования объектов наследия выставки по примеру деловых центров таких как:

российского "Москва-сити", французского La Défense, английского Canary Wharf и сингапурского Downtown Core. На территории Делового центра EXPO расположился Международный финансовый центр "Астана". При нём функционируют биржа Astana International Exchange (AIX), суд и арбитражный центр, действующий на основе английского права. Для субъектов бизнеса, выбравших эту локацию, предусмотрены значительные преференции. Весьма удобно, что предприниматели могут занять офисы в расположенном тут же "EXPO" Business Centre, соответствующим стандартам бизнес-центров класса "А". Проводить культурные, деловые мероприятия, концерты и телемосты можно в находящемся поблизости Конгресс-центре. Это здание уже принимало участников Астанинского экономического форума, Международной конференции "Astana Finance Days", фестиваля "Comic Con Astana" и прочих масштабных событий.

Большая значимость отводится и крупнейшей на территории стран Центральной Азии выставочной площадке - Международному выставочному центру. Здесь запланированы к проведению крупные международные и национальные выставки. Данный центр открывает возможности привлечения крупнейших международных мероприятий в страну.

Дальнейшее развитие темы прошедшей выставки "Энергия будущего" реализует созданный под эгидой ООН Международный центр "зелёных" технологий и инвестиционных проектов. Он вносит существенный вклад в развитие экологически чистой экономики страны, внедряя передовые решения в сфере возобновляемых источников энергии.

Музей энергии будущего NUR ALEM стал новым символом молодой столицы Республики Казахстан. Гости столицы непременно норовят сфотографироваться на фоне футуристической Сферы. NUR ALEM стал научным, культурным и развлекательным ядром. Десятки тысяч казахстанских школьников и студентов при посещении Музея могут почерпнуть полезные знания благодаря специальным образовательным программам "Kids&Student Future Energy".

Сегодня продолжают успешное развитие "Astana" IT-University и Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub".

Площадка выставочного комплекса заточена не только на бизнес и образовательные моменты. Территория продумана и для досуга горожан и гостей столицы. Здесь есть пятизвездочный отель "Hilton Astana", кафе, рестораны, парковые зоны, детская площадка, ориентированная, в том числе, и на детей с особенными потребностями. Комплекс EXPO, безусловно, стал новым деловым и туристическим центром столицы Казахстана.

Впрочем, на этом история EXPO для Казахстана не заканчивается. Логическим продолжением большой работы, станет участие Казахстана во Всемирной выставке EXPO-2020 на тему "Объединяя умы, создавая будущее" в городе Дубай в 2021 году.

Национальный павильон Республики Казахстан площадью 3 400 квадратных метров будет состоять из 3 этажей и представит 4 выставочные зоны. Образ павильона вдохновлен традиционной восточной архитектурой и представляет собой синтез современных цифровых решений и традиций, а также символизирует открытость Казахстана.

Контентное наполнение павильона раскроет богатую историю и культуру Казахстана, представит туристический потенциал, технологические и инвестиционные возможности страны, а также познакомит посетителей с уникальными природными ландшафтами, богатой историей и культурой Казахстана.