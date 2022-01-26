Россия планирует бизнес-миссии в Азербайджан

В 2022 году ожидается очень продуктивный обмен бизнес-миссиями между Азербайджаном и Россией.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в ответ на вопрос Trend на пресс-конференции по итогам 2021 года.

"Российские регионы сейчас составляют свои планы по осуществлению бизнес-миссий. Можно сказать, что я видел очень солидный перечень регионов, представители которых заинтересованы приехать в Азербайджан и провести такие миссии. Уже в феврале мы ждем делегацию из Удмуртии.

По-прежнему интерес к этому региону, конечно, проявляют Астраханская область и Дагестан РФ. В нынешнем году этот обмен будет очень продуктивным", - сказал Бочарников.