https://news.day.az/economy/1430659.html В Азербайджане назван объем транзакций посредством Apple Pay
В Азербайджане назван объем транзакций посредством Apple Pay
Платежи посредством Apple Pay в Азербайджане в последние два месяца составили 1,1 миллиона транзакций, а в стоимостном выражении этот показатель превысил 30 миллионов манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор Центробанка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.
По его словам, ЦБА заинтересован в привлечении в Азербайджан и других бесконтактных решений.
Прогнозируется, что в этом году в Азербайджане могут быть запущены такие системы, как Google Pay и Samsung Pay, отметил Османов.
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