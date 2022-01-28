В Азербайджане назван объем транзакций посредством Apple Pay

Платежи посредством Apple Pay в Азербайджане в последние два месяца составили 1,1 миллиона транзакций, а в стоимостном выражении этот показатель превысил 30 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор Центробанка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

По его словам, ЦБА заинтересован в привлечении в Азербайджан и других бесконтактных решений.

Прогнозируется, что в этом году в Азербайджане могут быть запущены такие системы, как Google Pay и Samsung Pay, отметил Османов.