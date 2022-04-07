Состоялось открытие школы программирования Maestro School

В самом центре Баку открылась школа программирования Maestro School. Выступая в церемонии открытия со вступительным словом, учредитель учебного заведения Медина Пашаева предоставила краткую информацию о Maestro School: "Наш центр рассчитан для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Здесь они будут изучать секреты программирования. Основной целью создания Maestro School является обеспечение детей, школьников, молодежи в качественном IT-образовании. Основное направление школы - это воспитание full stack-программистов. Самые современные и актуальные знания в области разработки IT, комплексные программы обучения, преподаватели и эффективные методы обучения заключены в главные преимущества Maestro School".

В мероприятии приняли участие депутат Этибар Алиев, эксперт в области образования Кямран Асадов, глава Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева, директор средней общеобразовательной школы №45 Наджиба Ахундова, сотрудники Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и другие представители интеллигенции, общественные деятели, родители и ученики.

В ходе своих выступлений каждый из участников отметил, что открытие подобных школ в соответствии с современными требованиями улучшит знания будущих поколений о новых современных технологиях. Это, в свою очередь, обеспечит легкую интеграцию азербайджанской молодежи в инновации глобализирующегося мира.

Отметим, что в центре будут обучать робототехнике, IT Start, разработке игр, Minecraft, разработке приложений VR/AR, разработке мобильных приложений, Wix, Scratch, UI&UX Dizayn, программированию для детей, программированию для подростков, кибербезопасности, а также программам Data Science.

Миссия Maestro School заключается в поощрении молодого поколения на пути развития знаний и навыков, что принесет инновации в мир. Кроме того, Maestro School ставит перед собой цель до 2025 года стать номером один в Азербайджане для школьников в обучении навыкам программирования, программного обеспечения, дизайна, бизнес- и софт-программирования.