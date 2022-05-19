ATA Platform провела в Анкаре заседание на тему "Зангезурский экономический коридор: возможности и риски"

ATA Platform (Asiya-Türkiyə-Avropa) при поддержке компании Lodestar Ship Management провела в Анкаре заседание на тему "Зангезурский экономический коридор: возможности и риски".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании была подчеркнута важность открытия Зангезурского коридора, который, как ожидается, внесет значительный вклад в международную торговлю с точки зрения экономического развития региона.

Участники мероприятия рассмотрели потенциал Зангезурского коридора для налаживания транспортного сообщения между регионами Каспийского и Средиземного морей и возможности сферы морского транспорта Турции.

По итогам заседания ATA Platform рекомендовала организовать под эгидой Азербайджана "Зангезурский экономический форум" с участием бизнесменов, экспертов и официальных лиц стран региона.