https://news.day.az/economy/1493269.html Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение экономического сотрудничества - ФОТО
Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение экономического сотрудничества - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Азербайджане Гурбанмамметом Эльясовым.
Об этом, как передает Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана в Twitter.
"На встрече с послом мы подчеркнули важность дружественных и братских отношений между нашими странами, обменялись мнениями о дальнейшем расширении экономических и торговых связей", - говорится в публикации.
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