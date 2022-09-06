Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Азербайджане Гурбанмамметом Эльясовым.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана в Twitter.

"На встрече с послом мы подчеркнули важность дружественных и братских отношений между нашими странами, обменялись мнениями о дальнейшем расширении экономических и торговых связей", - говорится в публикации.