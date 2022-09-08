Мы приглашаем швейцарские компании воспользоваться новыми экономическими возможностями в Азербайджане.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на праздновании национального дня Швейцарии.

"Мы заинтересованы в развитии отношений со швейцарскими компаниями в различных сферах, при этом торговые отношения между нашими странами за первые 7 месяцев увеличились более чем в два раза. Победа Азербайджана в 44-дневной войне открыла новые экономические возможности в регионе. Мы предлагаем компаниям из Швейцарии воспользоваться этими возможностями", - сказал министр.

Он подчеркнул, что успешное сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией основано на дружественных отношениях и взаимном уважении.

"Я вспоминаю свой визит в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Не удивительно, что Швейцария является основным экономическим центром в мире", - добавил министр.

Джаббаров отметил, что совместная экономическая комиссия является одной из основных платформ развития отношений между странами, и Азербайджан с нетерпением ждет заседания комиссии, которое состоится в конце года.