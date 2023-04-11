B Университете ADA cтартовал очередной проект "Неделя карьеры", в котором банк АВВ выступил в качестве одного из партнеров. Основной целью данного проекта, который продлится до 19 апреля, является то что студенты и выпускники получат возможность ознакомиться с рынком труда и карьерными возможностями в нашей стране.

В рамках ежегодного проекта "Неделя карьеры" проводятся различные дискуссионные панели, семинары и презентации, в которых принимают участие ведущие представители различных структур. Подобные мероприятия позволяют студентам и выпускникам приобретать полезные знакомства и устанавливать деловые контакты.

Председатель Правления Банка АВВ Аббас Ибрагимов также принял участие в открытии проекта "Неделя карьеры". В своем выступлении он поделился со студентами своим образовательным и профессиональным опытом. Для достижения успеха, он призвал молодежь ставить перед собой большие цели и каждый день предпринимать последовательные шаги для их достижения:

"Уверенность в себе, занятие любимым делом и постоянные новшества в учебе обязательно приведут вас к вашим целям. Я также хотел бы подчеркнуть, насколько большие возможности для вашего будущего открываются на таких мероприятиях, как эта "Неделя карьеры", которую мы организовали совместно с Университетом ADA. Такие мероприятия предоставляют студентам много полезных знаний для их будущей карьеры, развивают необходимые навыки, дают возможность наладить деловые отношения с профессионалами из различных структур. Мы, как Банк ABB, благодаря поддержке таких проектов, гордимся созданием новых возможностей для нашей талантливой молодежи".

Более 20 организаций приняли участие в "Неделе карьеры", организованной при поддержке Банка АВВ. В ближайшие дни студенты станут слушателями интересных презентаций со стороны представителей этих организаций, в ходе которых получат полезную информацию для своей будущей карьеры.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.