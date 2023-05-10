Муганбанк почтил память Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения

Сегодня, 10 мая 2023 года, исполняется 100 лет со дня рождения Гейдара Алиева - выдающегося государственного деятеля и общенационального лидера Азербайджана. Муганбанк почтил заветную память Великого лидера.



Посещение могилы Гейдара Алиева стало проявлением уважения к исторической личности, которая оставила неизгладимый след в истории Азербайджана. Руководство и сотрудники банка посетили Аллею почетного захоронения, где возложили цветы к могиле Гейдара Алиева и почтили его память минутой молчания.

Дорогая память о Великом лидере будет вечно жить в сердцах азербайджанского народа!