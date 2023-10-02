Армянские жители Карабаха также получат налоговые и таможенные льготы

Пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, связанные с особым экономическим режимом, введенным в целях ускорения экономического развития в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, распространяется и на территории проживания армянских жителей.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджанской Республики.

Отметим, что Азербайджанская Республика приступила к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В связи с этим Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, 21, 25 и 29 сентября 2023 года встретился в городах Евлах и Ходжалы с представителями армянских жителей.

В ходе встреч были представлены планы Азербайджанской Республики по реинтеграции и проведены обсуждения вокруг этого.

Было отмечено, что реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджанской Республики.

Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности, гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого.