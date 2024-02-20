Нефтяные котировки начали день со снижения

Котировки нефти слабо снижаются утром во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов, до $83,47 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 9 центов, до $83,56 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 10 центов, до$78,36 за баррель. Накануне торги WTI не проводились в связи с государственным праздником в США.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник хуситы сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно, а позднее - об обстреле еще двух американских судов у берегов Йемена.

"Рынок сейчас занял выжидательную позицию, - написал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Теперь трейдеры ждут итогов следующего заседания ОПЕК+".

Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Ранее Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, пообещал улучшить соблюдение условий сделки по сокращению добычи.

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