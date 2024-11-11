ООН возобновит проведение Климатических недель с 2025 г.

В 2025 году Климатические недели будут возобновлены и более тесно связаны с процессами и целями РКИК ООН.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил на открытии Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

"С 2025 года мы вновь будем проводить Климатические недели, увязав их с нашим процессом и ожидаемыми результатами", - отметил он.

Стил подчеркнул важность усиления новых финансовых и технических механизмов поддержки стран, наиболее уязвимых к последствиям климатических изменений. "Мы должны продолжать совершенствовать механизмы помощи при потерях и ущербе", - сказал он, отметив необходимость соблюдения прозрачности. "Мы не можем принимать решения в темноте. Двухгодичные отчёты о прозрачности, которые выйдут в этом году, дадут нам ясное представление о достигнутом прогрессе и пробелах, которые предстоит закрыть", - добавил он.

В 2024 году страны представят свои третьи национальные климатические планы (NDC). Для поддержки их разработки РКИК ООН запустит Кампанию по климатическим планам, нацеленную на мобилизацию всех заинтересованных сторон. "Эта инициатива будет соответствовать усилиям Генерального секретаря ООН и новому бразильскому председательству на COP", - добавил он.

Он также подтвердил приверженность Секретариата ООН по вопросам изменения климата своей миссии: "Мы будем неустанно работать с тем, что у нас есть, чётко определяя, какое финансирование необходимо для выполнения растущих запросов к нам".

Стил отметил значительный прогресс в борьбе с изменением климата, но подчеркнул важность дальнейшего процесса на COP29. Призывая все стороны к решительным действиям, он заявил: "Понимая важность момента, стороны должны действовать решительно и изобретательно. Здесь, на COP29, нам нужно, чтобы все стороны стремились к соглашению с самого начала - чтобы выстоять и добиться результата".