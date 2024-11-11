Азербайджан готов представить свой двухгодичный отчет о прозрачности

Азербайджан готов представить свой двухгодичный отчет о прозрачности, заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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