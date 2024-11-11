https://news.day.az/economy/1705955.html Азербайджан готов представить свой двухгодичный отчет о прозрачности - Мухтар Бабаев Азербайджан готов представить свой двухгодичный отчет о прозрачности, заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Азербайджан готов представить свой двухгодичный отчет о прозрачности - Мухтар Бабаев
Азербайджан готов представить свой двухгодичный отчет о прозрачности, заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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