Ассоциированный партнер компании The European House - Ambrosetti прибыл с визитом в Азербайджан

Ассоциированный партнер компании The European House - Ambrosetti Алессандро Вивиани 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали начальник управления Министерства иностранных дел Эльчин Мирзоев и другие официальные лица.