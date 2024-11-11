https://news.day.az/economy/1706170.html Ассоциированный партнер компании The European House - Ambrosetti прибыл с визитом в Азербайджан Партнер компании "The European House - Ambrosetti" Алессандро Вивиани 11 ноября прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Новость обновляется
Ассоциированный партнер компании The European House - Ambrosetti прибыл с визитом в Азербайджан
Ассоциированный партнер компании The European House - Ambrosetti Алессандро Вивиани 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали начальник управления Министерства иностранных дел Эльчин Мирзоев и другие официальные лица.
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