Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН расширение климатического финансирования

Президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН Антонио Гутерришем расширение климатического финансирования.

Об этом сообщается на странице COP29 в социальной сети "X", передает Day.Az.

В рамках первого дня COP29 в Баку состоялась встреча между президентом COP29 Мухтаром Бабаевым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Обсуждения были сосредоточены на расширении финансирования борьбы с изменением климата, повышении усилий по адаптации и поощрении международного сотрудничества для более устойчивого будущего.