https://news.day.az/economy/1706212.html Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН расширение климатического финансирования Президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН Антонио Гутерришем расширение климатического финансирования. Об этом сообщается на странице COP29 в социальной сети "X", передает Day.Az. В рамках первого дня COP29 в Баку состоялась встреча между президентом COP29 Мухтаром Бабаевым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН расширение климатического финансирования
Президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН Антонио Гутерришем расширение климатического финансирования.
Об этом сообщается на странице COP29 в социальной сети "X", передает Day.Az.
В рамках первого дня COP29 в Баку состоялась встреча между президентом COP29 Мухтаром Бабаевым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Обсуждения были сосредоточены на расширении финансирования борьбы с изменением климата, повышении усилий по адаптации и поощрении международного сотрудничества для более устойчивого будущего.
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