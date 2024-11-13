Партнерство по NDC помогает странам мира достигать климатических целей

Партнерство по национально определенным вкладам (NDC) продолжает поддерживать страны по всему миру в преобразовании их климатических обязательств в действенные планы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в среду, об этом сказала министр окружающей среды Руанды Валэнтин Увамария в ходе Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

"Партнерство NDC продвигается по дорожной карте к Миссии 1.5, вновь подтверждая нашу коллективную решимость обеспечить устойчивое и справедливое будущее. Остается всего шесть лет до 2030 года, и наша цель удержать потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия требует не только амбиций, но и конкретных действий.

Партнерство NDC продолжает поддерживать страны по всему миру в преобразовании их климатических обязательств в действенные планы, которые способствуют национальному развитию и устойчивости. Приближаясь к важной вехе 2025 года, когда необходимо представить следующий раунд национально определённых вкладов, у нас есть уникальная возможность усилить эти показатели за счет повышения амбиций, поддержанных достаточными средствами для их реализации", - сказала она.