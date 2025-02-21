В Азербайджане завершился шестой по счету конкурс "EY Предприниматель года". Торжественная церемония награждения прошла 20 февраля в отеле JW Marriott Absheron, где был объявлен победитель.

Главный приз завоевала Гюльбениз Мамедова - руководитель компании Princeps Legem. Она представит Азербайджан на международном этапе конкурса "World Entrepreneur of the Year". Победитель был выбран из 12 участников независимым жюри, в состав которого вошли представители бизнес-сообщества, международных финансовых организаций и руководители ведущих компаний.

Кроме того, в номинациях победили: Камран Салаев (Spektr Group) - "Лидер индустрии", Бахруз Рустамов (Upsystems) - "Инновация", Эльчин Алиев (Regional Hospital) - "Региональное развитие", Сабина Газизаде (SDA Consulting) - "Совершенство в женском предпринимательстве".

Заместитель председателя Правления Банка ABB Талех Тахирли, выступая на гала-вечере, отметил, что Банк поддерживает этот конкурс уже шестой год подряд: "Бизнес-среда меняется с каждым днем, технологии ускоряют переход предпринимательства на новый этап развития. Банк ABB всегда рядом с предпринимателями, помогая им становиться сильнее и конкурентоспособнее в новых реалиях. Наше новое приложение ABB Biz, цифровые финансовые решения и сервисы на основе искусственного интеллекта позволяют бизнесу быстрее принимать решения и эффективнее управлять финансовыми потоками".

Конкурс "EY Предприниматель года", основанный компанией EY в 1986 году, проводится более чем в 60 странах мира и является одной из самых престижных бизнес-наград. Его цель - продемонстрировать успехи предпринимателей с высоким потенциалом.

Партнерами конкурса, помимо Банка ABB, выступают BP, консалтинговая компания Ekvita, AZPROMO (Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций), Ассоциация профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана, "TimesConsulting".

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.