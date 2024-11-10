Курица или яйцо: стало известно, в каком из продуктов белка больше

Самыми доступными источниками животного белка являются куриное мясо и яйца. Если выбрать что-то одно, то что? Как передает Day.Az, эксперты издания Health установили, где ценного нутриента больше.

Для сравнения, в 100 г курицы содержится в среднем 23-30 г белка. В яйцах будет около 13 г белка. В то же время оба продукта будут одинаково богаты аминокислотами. Логично, что если нужно остановиться на наиболее белковом продукте, то больше подойдет курица. Только все не так просто.

Ученые уверяют, что продукты по-разному усваиваются. Организм человека усвоит белок из яиц на 97%, а куриный белок - уже на 94%. Но и это не повод останавливаться только на одном варианте.

Лучше будет, если не выбирать только один из двух продуктов, а попеременно употреблять и то, и другое. Одно известно точно: животный белок расщепляется и усваивается лучше, чем растительный.

Птица считается диетическим мясом, потому кажется, что у нее нет противопоказаний. Однако ранее Gаstronom.ru узнал, что некоторым людям нельзя есть индейку - продукт, который еще "легче" курицы.