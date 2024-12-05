В Лянкяране стартовал первый Фестиваль лявянги

В Лянкяране проходит первый Фестиваль лявянги, организованный при поддержке Лянкяранско-Астаринского регионального управления культуры, регионального управления молодежи и спорта, Исполнительной власти города Лянкяран и Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана (AMKA).

Как сообщил Day.Az президент AMKA и Всемирного союза тюркской кулинарной культуры, науки и искусства при ТЮРКСОЙ, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов, фестиваль включает в себя выставку художников, конкурс среди кулинаров и, конечно, представление различных видов лявянги - традиционного блюда южных районов Азербайджана, в особенности Лянкярана.

Лявянги - это начинка для курицы или рыбы, представляющая собой смесь молотых грецких орехов, тертого лука, турши (приправы из алычи) и других специй. Всё это пряно заполняет живот птицы или рыбы, а затем блюдо готовится, как правило, в традиционном азербайджанском тандыре (печи). Именно в этом формате лявянги приобретают характерный вкус, который любят и ценят в Лянкяране.

Само слово "лявянги" происходит от талышского языка, где "лявя" означает "брюхо", а "ги" - "прятать", что в целом можно перевести как "запрятанный в живот". Это отражает процесс приготовления, когда начинка скрывается внутри птицы или рыбы.

Кроме того, лявянги также часто используется в приготовлении различных мучных и овощных блюд, что подтверждает универсальность этого рецепта.

Фестиваль лявянги является отличной возможностью для кулинаров и любителей азербайджанской кухни не только продемонстрировать свои таланты, но и лучше понять традиции приготовления этого уникального блюда.